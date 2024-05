Ruba in farmacia profumi e articoli di cosmesi e poi schiaffeggia il cassiere, arrestata a Palermo

Arrestata dalla polizia di Stato una straniera senza fissa dimora, di 36 anni, ritenuta responsabile di «rapina impropria» a una farmacia di Palermo. La donna avrebbe fatto ingresso all’interno di una farmacia e dopo aver preso dagli scaffali alcuni profumi e articoli di cosmesi, nascondendoli in una borsa, si sarebbe diretta verso l’uscita senza pagare la merce. Un dipendente, accortosi di tutto, ha invitato la donna a riporre gli articoli sugli scaffali o a procedere al pagamento.

A quel punto la donna dopo aver minacciato, strattonato e schiaffeggiato l’addetto alla cassa, gli ha lanciato addosso un profumo per poi darsi alla fuga, ma l’uomo l’ha seguita, contattando, nel frangente, la centrale operativa a cui ha fornito descrizione e direzione di fuga della donna. I poliziotti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico hanno intercettato la fuggitiva in via Marchese di Villabianca, dove è stata bloccata e identificata. La perquisizione ha consentito di recuperare la refurtiva che nascosta nella borsa e la donna, sottoposta alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e ad avviso orale del questore di Palermo, è stata tratta in arresto nella flagranza del reato di rapina impropria. L’arresto è stato convalidato.