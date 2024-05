Palermo: è morto Giuseppe Malizia, il primario di gastroenterologia dell'ospedale Villa Sofia-Cervello

Lutto nel mondo della medicina: è morto Giuseppe Malizia, 68 anni, primario dell'unità operativa complessa di gastroenterologia dell’ospedale Cervello, dell'ospedale Villa Sofia – Cervello di Palermo. Ad annunciare il decesso è stata la stessa azienda.

Malizia era responsabile del centro hub dell’ospedale Cervello della rete regionale per l’epatite C, e punto di riferimento per la colangite biliare primitiva e per le malattie metaboliche del fegato Nafld-Nash.

«A nome di tutti i dipendenti – afferma il commissario straordinario dell’azienda ospedaliera palermitana Roberto Colletti, congiuntamente a tutta la direzione strategica – manifestiamo sincera vicinanza alla famiglia del dottor Giuseppe Malizia ed esprimiamo vivo cordoglio per la sua scomparsa. Malizia storicamente ha rappresentato un punto di riferimento valente e assai qualificato per la nostra azienda. Lascia un grande vuoto in tutti noi per la sua grande levatura umana e professionale».

Giuseppe Malizia aveva conseguito la laurea in medicina e chirurgia e successivamente si era specializzato in malattie dell’apparato dirigente, presso l’università degli studi di Palermo. Tante le esperienze all'estero tra cui quella di ricercatore presso la Respiratory & Critical Care Division della Washington University di St. Louis, negli Usa, dove si era occupato del ruolo dei fattori di crescita nei meccanismi fibrogenetici della cirrosi epatica e della fibrosi polmonare idiopatica.