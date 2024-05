Pioggia e allagamenti a Palermo: strade come fiumi a Partanna Mondello: «Una vergogna, ci vuole l'elicottero»

Le squadre si trovano già a Partanna Mondello, in via Ugo la Malfa - altra strada puntualmente allagata ad ogni frte pioggia - e allo Zen, alle spalle del centro commerciale Conca d'oro, dove è stato necessario intervenire anche con il gommone.

Piove a Palermo e tornano gli allagamenti nelle «solite» zone in cui ogni temporale si trasforma in un incubo. La situazione più critica si verifica a Partanna Mondello, da viale Venere alla via Polibio, con acqua alta anche davanti alla scuola e automobilisti rimasti in panne. Fioccano sui social le segnalazioni di una situazione di estrema difficoltà: Carola Randazzo, titolare di una parruccheria, racconta che i clienti non possono né entrare e né uscire dal suo negozio.

Disagi anche in piazza a Mondello, dove la tenuta del sistema fognario è andata in tilt. Diversi i tombini saltati, con le strade della zona diventati ancora dei veri e propri fiumi, da viale Regina Elena a via Principe di Scalea), fino alle vie Teti, degli Oleandri e Circe e le vie che portano alla città: viale dell’Olimpo, via Galatea. In difficoltà anche diversi turisti che si trovano in alberghi e b&b della borgata marinara. Allagamenti anche all'Addaura e a Vergine Maria.