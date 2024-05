Palermo, al Capo l'ultimo saluto a Raffaele Pesco: centinaia di persone ai funerali

Non è facile fare fermare un quartiere come il Capo, sempre pieno di vita ad ogni ora del giorno e della notte, tra mercato e movida. Solo una persona amata e rispettata come Raffaele Pesco, ce la poteva fare, e infatti c'è riuscito. Una folla silenziosa di persone tra amici, famigliari, conoscenti e cittadini si sono ritrovati questa mattina nella chiesa di san Cosmo e Damiani per dare l'ultimo saluto all'uomo, morto dopo un incidente stradale, lottando in ospedale per 10 giorni. Pensionato, una moglie, due figli e una splendida nipotina, che era la sua gioia.

L'ultimo saluto è stato avvolto dai colori del Palermo, di cui Pesco era tifosissimo, tra striscioni e palloncini. Tra i primi ad esprimere dolore, la confraternita Maria della Mercede al Capo, 1590 della quale faceva parte: «La nostra Confraternita esprime il cordoglio per Raffaele Pesco, figlio del Capo e amico di tutti, vittima di un terribile incidente che lo ha strappato ai suoi cari. Per lui eleviamo preghiere e per sua moglie e le sue figlie, come per i suoi parenti, tra cui la famiglia Impastato nostri confrati, chiediamo il dono del conforto. Possa la Vergine Santa accoglierlo in paradiso e presentarlo al trono dell’Altissimo. L’eterno riposo».