Palermo, il Capo piange la morte di Raffaele Pesco: era impegnato nelle Confraternite

Non ce l'ha fatta Raffaele Pesco, il motociclista di 57 anni rimasto gravemente ferito, lo scorso 26 aprile, in un incidente nella zona dell’Ucciardone. L'uomo si trovava a bordo di uno scooter Scarabeo e si era scontrato con una vettura una Volkswagen Polo, guidata da una donna. L'uomo era stato soccorso e trasportato in codice rosso al Policlinico di Palermo. Dopo alcuni giorni, però, è morto.

Tra i primi ad esprimere dolore, la Confraternita Maria SS. della Mercede al Capo, 1590 della quale faceva parte: «La nostra Confraternita esprime il cordoglio per Raffaele Pesco, figlio del Capo e amico di tutti, vittima di un terribile incidente che lo ha strappato ai suoi cari. Per lui eleviamo preghiere e per sua moglie e le sue figlie, come per i suoi parenti, tra cui la famiglia Impastato nostri confrati, chiediamo il dono del conforto. Possa la Vergine Santa accoglierlo in paradiso e presentarlo al trono dell’Altissimo. L’eterno riposo». A questa messaggio si è aggiunto quello della Confraternita di Maria SS Addolorata e del Cristo Morto al Capo: «La Confraternita si unisce al dolore della Famiglia Pesco per la prematura scomparsa del Nostro Amico Raffaele, Confrate in passato della Nostra Confraternita. Amico di tutti e Grande Devoto della Nostra Madre Addolorata».