Palermo, corto circuito in un appartamento in viale del Fante: veranda in fiamme

Fortunatamente solo un brutto spavento in viale del Fante 56, a Palermo, dove intorno alle 13,45 è scoppiato un incendio all'interno della veranda di un appartamento al terzo piano.

Una colonna di fumo nero che si è alzata dal cielo e ha allarmato i residenti del condominio che hanno subito avvisato i vigili del fuoco, il portiere dello stabile e l’amministratore di condominio. Sul posto sono arrivate due squadre di pompieri che hanno domato le fiamme scaturite da un elettrodomestico, probabilmente un cortocircuito, circoscrivendo il rogo alla sola veranda esterna.

I condomini sono stati evacuati per sicurezza ma hanno fatto presto rientro nelle proprie abitazioni. Trasportata in ospedale per scrupolo la proprietaria dell’immobile e un vigile del fuoco, scivolato durante l’intervento. «Ho sentito le urla della signora e puzza di bruciato», ha raccontato un vicino di casa. «Dopo che ci siamo resi conto della situazione abbiamo subito allertato i vigili del fuoco». «Stanno tutti bene - racconta il portiere dello stabile -, per adesso gli ascensori sono fuori uso: è entrata dell’acqua durante le operazioni dei pompieri, che ringraziamo per la tempestività, e ora dobbiamo fare accertamenti per capire se c’è bisogno di un ripristino o possono essere utilizzati in sicurezza.