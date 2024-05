Movida a Palermo, nuovi controlli nei locali di piazza Sant'Anna e via Spinuzza: tre multe

Proseguono a Palermo i servizi di controllo del territorio riconducibili al protocollo di sicurezza «Alto Impatto». Le forze dell’ordine sono andate in piazza Sant’Anna e in via Spinuzza. Polizia, guardia di finanza, carabinieri e personale dell’Asp hanno assicurato una significativa presenza sul territorio ed un incisivo vaglio sul rispetto dei requisiti di legge da parte degli esercenti.

Sono stati ispezionati diversi esercizi commerciali e riscontrate gravi irregolarità in tre di essi: irregolarità per non osservanza del manuale Haccp e carenze igieniche che hanno comportato un verbale di 6.000 euro. La mancata emissione di scontrini fiscali, irregolarità per la somministrazione di alimenti e bevande in assenza di licenza ed irregolare occupazione di suolo pubblico con verbali di 5.186 euro.

Nell’ambito dei servizi ad Alto impatto sono state identificate 162 persone, controllati 54 mezzi ed elevate 17 contravvenzioni per violazioni al codice della strada per un importo superiore a 12.500 euro. Particolare attenzione è stata rivolta alla prevenzione e alla repressione di quei fenomeni connessi all’abuso di sostanze alcoliche. La polizia stradale e il personale del Commissariato San Lorenzo e dell’ufficio sanitario della polizia hanno effettuato posti di controllo in viale dell’Olimpo per assicurare che la popolazione giovanile e non guidi in condizione di sicurezza. Nel corso del dispositivo di sicurezza sono state controllate 25 persone e 18 veicoli, effettuati 16 controlli con etilometro con drug test, oltre che elevate 4 sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada, una patente ritirata per guida in stato di ebbrezza.