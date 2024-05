Il Cdr del Giornale di Sicilia è al fianco della Rai

Il Comitato di redazione del Giornale di Sicilia è al fianco dei colleghi della Rai, «impegnati in una difficile battaglia sindacale a difesa della libertà dell’informazione, dell’autonomia dei giornalisti, contro le censure e in favore di un’indipendenza purtroppo mai raggiunta dal servizio pubblico».

Domani (lunedì 6 maggio) i colleghi delle testate della Radiotelevisione italiana effettueranno la prima di una serie di giornate di sciopero. La mobilitazione, organizzata dall’Usigrai, «parla alla coscienza del Paese e pone temi delicati di democrazia e civiltà costituzionale gravando esclusivamente sulle tasche dei giornalisti Rai. Per questo bisogna non solo solidarizzare, ma prestare attivamente tutto il sostegno necessario affinché le ragioni espresse dai colleghi della Rai trovino accoglienza e rispetto da parte dei vertici dell’azienda che sono espressione del governo in carica». (AGI)