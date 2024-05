L'omicidio-suicidio a Palermo: Delia raggiunto da quattro colpi di pistola, per la moglie un solo foro in testa

Quattro fori di proiettile nel corpo di Pietro Delia, al torace e al braccio, due su quello di Laura Lupo, di cui uno alla testa. Sono queste le prime indicazioni del medico legale sui cadaveri di marito e moglie, trovati morti in via Notarbartolo, a Palermo, questa mattina dopo l'allarme della figlia, che non aveva più loro notizie.

I vigili del fuoco, aprendo la porta, hanno trovato i corpi dei due coniugi: lui si chiamava Pietro Delia, commercialista e collaboratore di una banca, aveva 66 anni; lei Laura Lupo, agente della polizia municipale di 62 anni. Tutto lascia supporre che si tratti di un omicidio-suicidio.

Non ci sono, infatti, segni di effrazione su porte e finestre, nemmeno altri segnali che qualcuno possa essere entrato dall'esterno e che potesse simulare un caso omicidio-suicidio. Altre risposte arriveranno con i risultati dell'autopsia, che avverrà la settimana prossima, disposta dalla Procura su entrambe le salme, che sono stata trasferite nell'istituto di medicina legale del Policlinico.