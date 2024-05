Furto in una scuola di Belmonte Mezzagno. I ladri hanno danneggiato una finestra durante la scorsa notte e hanno portato via alcuni computer. A scoprire l’irruzione il personale, appena entrato a scuola. È stata presentata la denuncia ai carabinieri. I militari hanno iniziato le indagini per risalire agli autori del colpo.