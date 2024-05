Paura alla scuola Castronovo di Bagheria: crollano i calcinacci da una parete esterna

Una brutta sorpresa al rientro dal giorno di chiusura per il Primo maggio, alla scuola Castronovo di Bagheria: gran parte dei calcinacci di una parete esterna sono crollati, finendo sulle scale che si affacciano sul campetto sportivo. I genitori degli alunni parlano di una tragedia sfiorata: «Se il cedimento si fosse verificato durante il normale orario scolastico le conseguenze sarebbero state con ogni probabilità molto gravi. Non possiamo stare tranquilli nemmeno quando i nostri figli vanno a scuola», dicono.

Quando è stato lanciato l'allarme, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i tecnici comunali per effettuare un sopralluogo e mettere in sicurezza il plesso scolastico. Nel frattempo sono arrivate rassicurazioni da parte del Comune. «L'amministrazione comunale, con il dirigente dei Lavori pubblici, l'ingegnere Giovanni Lascari, l’assessore alla Pubblica istruzione e il geometra Sciortino, è intervenuta immediatamente a seguito della chiamata della dirigente scolastica - si legge in una nota -. I bambini sono stati fatti entrare a scuola solo dopo il sopralluogo dei tecnici che hanno confermato che all’interno dell’edificio non c’è alcun problema di sicurezza e ciò al fine di tranquillizzare i genitori ed il personale scolastico. L'amministrazione comunale, in ogni caso, assicura che tutte le misure necessarie per la sicurezza sono state adottate e che al momento non vi è pericolo alcuno. Sul posto sono interventuti anche i vigili del fuoco e si sono messi al lavoro per valutare l'entità dei danni e stabilire le cause del crollo. Le attività didattiche potranno continuare perché l'area non è tra quelle frequentate dai piccoli alunni ed è stata messa in sicurezza».