Palermo, furto con spaccata in un negozio di occhiali: un cittadino vede tutto, chiama la polizia e fa arrestare i due ladri

Maxi furto con spaccata nella zona di via Ernesto Basile, a Palermo: la polizia di Stato ha recuperato l'ingente bottino e arrestato due persone.

I poliziotti si sono avvalsi della collaborazione di un cittadino che, in piena notte, ha notato due persone all’opera sulla vetrina di un negozio di ottica e ha comunicato alla sala operativa cosa stesse accadendo. Il cittadino ha visto i ladri infrangere la vetrina, fare ingresso nei locali dell’esercizio e venirne fuori con voluminose buste. Sulla base della segnalazione, le pattuglie in zona hanno perlustrato in modo concentrico le possibili vie di fuga dal negozio segnalato, fino a quando una volante del commissariato Porta Nuova, all’incrocio tra corso Tukory e corso Re Ruggero, ha sorpreso i due con buste contenenti 40 paia di occhiali griffati, del valore di 10 mila euro.

Altre pattuglie hanno accertato che, poco prima, avevano infranto la vetrina dell’esercizio commerciale, messo fuori uso le telecamere esterne dell’esercizio e fatto man bassa degli espositori, sottraendo numerose paia di occhiali di valore. I due sono stati arrestati e dovranno rispondere del reato di furto aggravato in concorso.