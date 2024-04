Palermo, sfonda i vetri delle auto e cerca di fuggire con la refurtiva: arrestato un uomo

Vetri sfondati, auto vandalizzate. Non si fermano i raid di questo tipo a Palermo, e stavolta ad essere colpiti sono stati due mezzi in via Michele Miraglia, con furti dentro le vetture, con una valigia e delle buste portate via dai ladri. Questa volta però, c'è stato anche un arresto.

Il ragazzo, probabilmente sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, è stato fermato ancora con la refurtiva e le mani sanguinanti per via dei tagli provocati dal vetro. Sono stati chiamati i carabinieri che hanno arrestato il giovane.