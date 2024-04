Palermo, alcol venduto oltre l'orario consentito anche a minori: chiusi due locali, sequestri e multe

La polizia municipale di Palermo ha scoperto due locali che vendevano alcol oltre l'orario consentito, in un caso anche a minorenni. Così, sono scattate multe per quasi 15 mila euro. Tredicimila bevande alcoliche sono state sequestrate e le due attività sono state chiuse per cinque giorni. È questo il bilancio dei controlli effettuati in via Lincoln e in via Roma, per verificare il rispetto delle norme contenute nel nuovo regolamento del Comune sulla cosiddetta movida.

Nel primo negozio il titolare è stato sorpreso a vendere alcolici fuori dall’orario consentito a numerosi clienti, tutti identificati. È così scattato il sequestro cautelare amministrativo di 2.272 bevande alcoliche e superalcoliche in contenitori di vetro e 2.973 bevande alcoliche in lattina. Riscontrate anche gravi ed evidenti carenze igienico sanitarie strutturali nel locale.

Nel secondo esercizio commerciale è stato accertato che il titolare effettuava la vendita per asporto di bevande alcoliche oltre le 22 a numerosi avventori, tra cui diversi minori, tutti identificati. Il negoziante vendeva anche i liquori per asporto di bevande in contenitori di vetro e in lattina oltre le 22, somministrava bevande alcoliche e superalcoliche, in modalità assistita, al banco, ed effettuava la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche oltre le 24. Anche in questo caso è scattato il sequestro cautelare amministrativo di 4.449 bevande alcoliche e superalcoliche in contenitori di vetro e 1.661 bevande alcoliche in lattina.