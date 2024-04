Palermo, sventato un furto all'istituto More: arrestato un uomo trovato in possesso di oggetti edili

A Palermo le volanti della polizia, impegnate nell’azione di controllo del territorio, hanno sventato un furto in un istituto scolastico paritario e hanno anche arrestato l’autore del tentativo di irruzione nella scuola. Lo si apprende dalla nota con cui la questura ha dato notizia dell’esito delle attività per la sicurezza svolte nell’ambito del protocollo chiamato «Alto impatto», attività portate avanti assieme alle altre forze dell’ordine, in particolare i carabinieri, la guardia di finanza e la polizia municipale.

«Il costante presidio del territorio da parte delle volanti della polizia di Stato - si legge nel comunicato - ha consentito di sventare un furto aggravato all’interno di un istituto scolastico». Si tratta dell’istituto bilingue Thomas More di via Pacinotti, nel quartiere Malaspina-Palagonia di Palermo. «Nel corso dell’intervento - prosegue la nota della questura - gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, intervenuti nell’immediato sul luogo segnalato, si sono introdotti all’interno dei locali dell’istituto, dove nei pressi dell’ingresso della struttura hanno scorto un uomo darsi alla fuga. Prontamente bloccato e sottoposto a controllo, il medesimo veniva trovato in possesso di diversi oggetti edili occultati all’interno di un sacchetto e precedentemente asportati dal seminterrato dell’istituto. Alla luce dei fatti emersi l’uomo è stato tratto in arresto per furto aggravato». L'istituto More di via Pacinotti in passato è stato spesso preda di ladri.