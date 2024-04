L'emergenza rifiuti a Palermo, marciapiedi pieni di immondizia e ingombranti in via Messina Marine

Via Messina Marine e via Galletti invase dalla spazzatura, a Palermo: i cassonetti traboccano di spazzatura e alcuni ingombranti circondano le postazioni. I Marciapiedi sono impraticabili e i pedoni sono costretti allo zig zag, mentre alcuni automobilisti si fermano e gettano i rifiuti fuori orario, aggravando ancora di più una situazione che sta per diventare allarmante.

«Abbiamo l’immondizia davanti le nostre abitazioni - attacca un cittadino, che ha preferito rimanere anonimo - dobbiamo ridurci come mesi fa quando alcuni vicini non riuscivano ad uscire dai propri garage con i mezzi a causa dei cumuli?». Invasa anche una fermata in via Galletti: da lì, passa la linea 224 dell’Amat, che collega la stazione centrale a Pomara. Gli utenti sono quindi costretti ad attendere il bus immersi tra le erbacce e i rifiuti abbandonati.

«Qui è una continua discarica - denuncia un residente della zona - ogni giorno troviamo nuovi cumuli e la gente continua ad abbandonare di tutto. La Rap non verrà ogni giorno - continua - ma non è soltanto colpa loro. Chiediamo più attenzione».