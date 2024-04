Palermo, scoperto in una struttura abbandonata un laboratorio della droga: c'era anche una pistola

A Palermo la polizia ha scovato in una via del quartiere Noce una struttura abbandonata che nascondeva un laboratorio per la raffinazione della droga. Gli agenti hanno anche sequestrato oltre un chilo e mezzo di stupefacenti, in parte già confezionati in dosi e pronti per lo smercio. L’operazione è stata compiuta nei giorni scorsi nell’ambito delle attività di controllo del territorio effettuate dai poliziotti del commissariato Zisa-Borgo Nuovo.

Erano le 3 di notte, all’incirca, quando gli agenti di una volante, mentre pattugliavano via Lancia di Brolo, hanno notato che la porta di accesso ad un magazzino, conosciuto come in stato di abbandono, era socchiusa. I poliziotti si sono insospettiti ed hanno deciso di entrare per verificare lo stato dei luoghi ed effettuare una perquisizione. Gli agenti hanno verificato non solo che il luogo era utilizzato come laboratorio per il confezionamento della droga, ma soprattutto che era ancora «caldo», ovvero che qualcuno fosse presente poco prima dell’ingresso della polizia.