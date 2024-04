Palermo, arrestato alla Zisa: era in auto con 60 grammi di hashish e 1.075 euro

A Palermo gli agenti del commissariato Zisa-Borgo Nuovo hanno arrestato un palermitano, V.M. di 46 anni. L’uomo è stato sorpreso con un grosso quantitativo di droga.

Si trovava a bordo della sua auto sulle strade del quartiere Zisa.

In ragione dei suoi precedenti di polizia in materia di reati sugli stupefacenti, gli agenti hanno ritenuto di effettuare una perquisizione sulla vettura che ha dato esito positivo: sotto il sedile posteriore sono stati, infatti, rinvenuti 60 grammi di hashish ed addosso all’uomo la somma di 1.075 euro. La perquisizione è stata, quindi estesa al domicilio di V.M., dove è stata rinvenuta e sequestrata altra droga: 12 grammi di cocaina, 65 grammi di hashish, e 4 grammi di marijuana. Lo stupefacente è stato sequestrato, l’uomo è stato tratto in arresto ed il provvedimento convalidato.

L’arresto è arrivato poche ore dopo il ritrovamento di un laboratorio della droga in via Lancia di Brolo, nel quartiere Noce, zona che confina proprio con la Zisa. I poliziotti, subito dopo il ritrovamento del laboratorio, hanno intensificato il controllo della zona alla ricerca di riscontri. Un nesso tra l’uomo arrestato e il laboratorio di via Lancia di Brolo al momento non c’è.