La strage di Altavilla Milicia, Kevin non si unì ai massacratori e lottò come un leone contro Sabrina e Massimo

Kevin Barreca, appena 16 anni, sarebbe stata un’altra vittima sacrificale di Sabrina Fina e Massimo Carandente. Gli investigatori stanno cercando di approfondire quale sia stato il ruolo, perché potrebbe essere stato l’unico a non commettere violenze all’interno della casa dell’orrore di Altavilla Milicia. Una versione alternativa rispetto a quella della coppia che, invece, ha accusato lui, il padre e la figlia minorenne di essere gli autori degli omicidi della mamma Antonella Salamone e del piccolo Emanuel di soli 5 anni. In attesa di essere convocati per l’interrogatorio che da tempo chiedono di potere sostenere davanti al sostituto procuratore di Termini Imerese, Manfredi Lanza, l’avvocato Franco Critelli – che difende entrambi – ha annunciato che la prossima settimana incontrerà per la prima volta Carandente assieme al criminologo Gianni Spoletti.

Intanto, i due continuano a professarsi innocenti e dicono di non avere nulla a che fare con gli omicidi: avrebbero rivelato, infatti, di essere stati presenti solo per pregare addossando le responsabilità alla famiglia che li aveva ospitati. Secondo loro, infatti, Barreca senior avrebbe chiuso il cancello della villetta con un catenaccio per non farli andare via e costringendoli così ad assistere al massacro. Una narrazione che, però, non sembrerebbe reggere davanti alla ricostruzione della procura.