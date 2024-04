Trabia, paura per sei ragazzi: sono rimasti bloccati durante una passeggiata in montagna

Sei giovani sono rimasti bloccati a Trabia mentre facevano una passeggiata in montagna nella zona di Pizzo Cane poco dopo la casina Artale. Hanno fatto un’escursione in una zona impervia e sono rimasti bloccati. Non riuscivano più ad andare avanti né tornare indietro. Hanno chiamato il numero di emergenza per segnalare la loro

posizione. Sono scattati i soccorsi da parte del 118 e del soccorso alpino. Per recuperare i giovani è stato inviato un elicottero.

Il gruppo, formato da sei giovani, tre maschi e tre femmine tra i 22 ed i 25 anni, di Ficarazzi durante una gita in montagna ha lasciato il sentiero nei pressi della Casina Artale imboccando erroneamente una pista tagliafuoco ed ha perso l'orientamento finendo in una zona dove la vegetazione era particolarmente fitta e piena di rovi, oltre che recintata con rete e filo spinato. Presi dal panico e temendo il sopraggiungere del buio, da un punto con copertura telefonica sono riusciti a contattare il numero unico di emergenza 112 che ha allertato la centrale del 118 la quale, a sua volta, hanno chiesto l'intervento del Soccorso Alpino trattandosi di intervento in ambiente impervio.