Palermo, scoppia il rogo e ... sorpresa: nel capannone c'è una piantagione di marijuana

Un incendio provocato dal corto circuito di alcuni cavi allacciati a un palo dell’illuminazione pubblica ha consentito di individuare in un capanno di via Galletti a Palermo una piantagione di marijuana.

Sono intervenuti Vigili del fuoco e agenti della polizia che hanno trovato circa 500 piante dentro la struttura dove c’erano pompe di calore, fertilizzanti, impianto idrico e tutto il necessario per far crescere gli arbusti. Sono in corso indagini per risalire ai «coltivatori» della piantagione.