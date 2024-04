Mafia a Palermo, ventuno condannati al processo contro le cosche di Noce e Cruillas

Il gup di Palermo Angela Lo Piparo ha condannato 21 imputati finiti nell’inchiesta «Intero mandamento», che portò a due blitz effettuati dalla squadra mobile di Palermo, nel 25 maggio e nel luglio del 2022, tra le famiglie della Noce, di Altarello e di Cruillas. Uno degli imputati è stato assolto.

Le condanne

La condanna più pesante, 20 anni, è stata comminata a Giancarlo Seidita e Daniele Formisano. Gli altri condannati: 15 anni e 4 mesi per Guglielmo Ficarra, 14 anni e 8 mesi per Paolo Gulotta, 14 anni per Giacomo Abbate, Paolo Castelluccio, Giovanni Giordano, Francesco Scaglione, Felisiano Tognetti e Pietro Tumminia, 12 anni a Salvatore Cinquemani, 10 anni ad Angelo De Luca, 9 anni a Vincenzo Landolina, 8 anni a Nicolò Zarcone, 6 anni e 8 mesi ad Antonino Tognetti, 4 anni a Giovanni D’Alba, 3 anni e 6 mesi a Tommaso Sciacovelli, 2 anni e 8 mesi ad Andrea Parisi, 1 anno, 9 mesi e 10 giorni a Dario Albamonte, Gianluca Albamonte ed Emanuele Girgenti.