Greco, conti in rosso ma apriva imprese: i retroscena del sequestro di beni al nipote del «Papa di Ciaculli»

Le disponibilità economiche ufficiali di Leandro Greco, il nipote del «papa» di Ciaculli, non erano tali da potere sostenere il suo tenore di vita ma, nonostante i conti in rosso, continuava ad aprire attività e ad acquistare appartamenti. Gli investigatori hanno calcolato la differenza tra le entrate, stimate in base alla rilevazioni dell’Istat per le famiglie siciliane, e le uscite accertate negli ultimi 14 anni: complessivamente il saldo negativo sarebbe stato di oltre 300 mila euro che non rispondono all’appello. D

a qui il sequestro dal valore di un milione, eseguito dai carabinieri su decisione della sezione per le misure di prevenzione del tribunale, per tutti i beni ritenuti riconducibili a lui e ai suoi parenti più stretti «di provenienza illecita poiché acquistati in condizione di sperequazione finanziaria», hanno scritto i giudici. Tra questi l’unità immobiliare di via Civiletti, destinata a laboratorio artigianale, che è stata comprata dalla madre di Greco - Angela Milano - al prezzo di 100 mila euro, pagato tramite tre assegni circolari, uno di 20 mila e due di 40 mila euro. Una spesa che, per le finanze del boss di 43 anni, detto «u criaturi» - ritenuto il capomafia di Ciaculli e arrestato nell’operazione Cupola 2.0 a dicembre del 2018 - avrebbe comportato «un risultato negativo di 121 mila euro, tale da far ritenere che l’investimento sia avvenuto attingendo a risorse illecite».