L'addio a Vincenzo Agostino a Palermo, il nipote: «Che rabbia verso lo Stato per averti seppellito con la tua lunga barba»

«Ancora non ci credo che non posso più perdere a carte con te. Che non potrai conoscere il tuo pronipote, che si chiamerà Vincenzo, come te». Così Nino Morana, nipote di Vincenzo Agostino, ha voluto ricordare in cattedrale, a Palermo, al termine della funzione funebre, il nonno Vincenzo Agostino, padre dell’agente Nino, ucciso da Cosa nostra assieme alla moglie incinta, Ida Castelluccio, il 5 agosto del 1989. «Oggi non è solo dolore, ma è anche rabbia verso lo Stato italiano - sottolinea il nipote - per averti seppellito con quella tua barba bianca, senza che si sia raggiunta quella verità che hai a lungo cercato. Ma la tua lotta non finisce qui - ha detto - proseguirò il tuo cammino e la tua battaglia. È una promessa Vicè, compare mio».

Le parole scivolano tra i banchi gremiti della cattedrale, silenziosa e stretta intorno alla famiglia. Tra i presenti anche il prefetto Massimo Mariani, il questore Vito Calvino, il procuratore generale Lia Sava, il presidente della Commissione regionale Antimafia Antonello Cracolici, l’ex questore Renato Cortese, l’ex prefetto Antonella De Miro, il generale di divisione dei carabinieri Giuseppe Spina, il vice sindaco Giampiero Cannella e il presidente del Consiglio comunale Giulio Tantillo.