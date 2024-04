Palermo, incubo di 24 ore per le famiglie di due quindicenni: scomparse e ritrovate dai carabinieri

Sono uscite di casa senza fare più rientro e non hanno più risposto al telefono. È iniziato così l'incubo per due famiglie di Palermo, che nel fine settimana hanno temuto il peggio per due ragazzine di quindici anni. Amiche per la pelle, si sono allontanate dalle loro abitazioni nella zona di via Oreto e non hanno più dato alcuna notizia, mettendo i genitori inevitabilmente in allarme.

Sono stati proprio loro a rivolgersi ai carabinieri: disperati, hanno raccontato che non erano più riusciti a mettersi in contatto con le figlie e hanno così chiesto aiuto per ritrovarle. I militari, in possesso della descrizione dettagliata delle due adolescenti, hanno immediatamente avviato le indagini. Nel frattempo un appello è anche stato lanciato tramite Facebook, dove era stata pubblicata una foto delle ragazze e veniva chiesto a tutti gli utenti di dare una mano nelle ricerche e, in caso di avvistamento, di segnalare subito la presenza delle due giovani alle forze dell'ordine.