Tentato furto in un bar in via Sampolo a Palermo. Un uomo con un piede di porco ha cercato di forzare l’ingresso del bar Atelier.

Ad accorgersi del tentativo di irruzione il titolare che sul cellulare ha visto le immagini del sistema di videosorveglianza dell’esercizio commerciale del ladro incappucciato.

Il titolare ha lanciato l’allarme e il malvivente è fuggito. Le indagini sono condotte dai carabinieri.