Palermo, petardi e lanci di bottiglie prima della partita contro il Parma: tensioni allo stadio Renzo Barbera

Momenti di tensione fuori dallo stadio Renzo Barbera, poco prima dell'inizio della partita contro il Parma. Circa duecento tifosi rosanero, incappucciati, avrebbero esploso dei petardi nell'area compresa tra gli ingressi alla struttura e viale Croce rossa, dove sono poi state lanciate anche delle bottiglie di vetro vicino al primo ingresso. Sarebbe anche stata data alle fiamme un'auto. Gli ultras rosanero avrebbero tentato di forzare il blocco delle forze dell’ordine per entrare nel settore ospiti dove, insieme ai sostenitori del Parma, sarebbero presenti anche alcuni tifosi del Catania, rivale storica della squadra di casa.



Sul posto si trovano i mezzi blindati delle forze dell'ordine e i poliziotti in tenuta antisommossa. Paura tra coloro che stavano raggiungendo lo stadio per assistere al match. All'interno del Renzo Barbera le tensioni non si sono placate: i tifosi del Palermo hanno rubato uno striscione agli ultrà del Parma sistemati nel settore ospiti dello stadio Barbera a pochi minuti dal calcio d’inizio. I tifosi gialloblu hanno messo in salvo gli altri striscioni e poi hanno lanciato verso la curva sud alcuni seggiolini. Anche in questo caso sono stati lanciati un paio di petardi. Obiettivo dei tifosi rosanero è la tifoseria organizzata parmense che oggi allo stadio è rinforzata da alcuni tifosi del Catania. Tutta la zona attorno allo stadio è presidiata da polizia e carabinieri per cercare di ristabilire l'ordine.