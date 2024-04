Palermo, l'ergastolo agli amanti diabolici di Cerda: il corpo mai ritrovato, ecco tutte le fasi del delitto

Il corpo della vittima non è mai stato trovato, ma questo non è bastato ai due amanti diabolici ad evitare l’ergastolo. La corte d’assise di Palermo, presieduta da Sergio Gulotta, ha condannato al carcere a vita Luana Cammalleri e Pietro Ferrara, accusati di aver ucciso l’ex marito della donna, Carlo La Duca (nella foto), e di averne poi fatto sparire il cadavere. Un giallo ambientato a Cerda, centro agricolo del Palermitano conosciuto per la Targa Florio, la corsa automobilistica più antica del mondo, che si snoda sul percorso delle Madonie, e per le sue coltivazioni di carciofi.

Carlo La Duca, imprenditore agricolo locale, sparì nel nulla il 19 gennaio del 2019 dopo essere uscito da casa alle 8.07 per recarsi a Cinisi, dove ad attenderlo c’era la sua nuova compagna. Dovevano trascorrere insieme il fine settimana, non si sarebbero mai incontrati. Durante il tragitto la vittima si fermò in un terreno di proprietà di Ferrara, che riteneva il suo «migliore amico», nella borgata palermitana di Ciaculli. È qui, tra gli agrumeti un tempo feudo di boss mafiosi, che secondo la ricostruzione dell’accusa La Duca sarebbe stato ucciso. In che modo i due imputati si sarebbero disfatti del corpo resta tuttora uno dei misteri del processo.