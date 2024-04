La sentenza sull'omicidio di Cerda, si sfoga la mamma della vittima: «Assassini, devono soffrire in carcere»

«Ci sono bambini senza un padre. Assassini, l’hanno studiato, adesso devono soffrire in carcere». Lo dice Concetta Grispino, la mamma di Carlo La Duca che secondo la sentenza di oggi della corte d’assise di Palermo è stato ucciso da Pietro Ferrara e dalla ex moglie Luana Cammalleri. L’imputata dopo il verdetto ha iniziato a piangere.

«L’ho detto fin dal primo momento che erano stati loro - ha aggiunto la donna -, si fingevano amici. Mio figlio non me lo restituirà più nessuno, ci sono due figli senza un padre. Perché, perché? Mio figlio non aveva nemici, lo stimavano tutti, tutti. Sono cinque anni che non lo vedo e non lo vedrò più».