Paura allo Zen di Palermo: un'auto va a fuoco, non si esclude l'origine dolosa

Paura nel quartiere Zen a Palermo, dove un'auto è andata a fuoco. Una Fiat Panda che era stata parcheggiata in via Gino Zappa è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme: si sono diffuse nel giro di pochi minuti, il fumo ha invaso la strada e chi abita nel quartiere ha subito lanciato l'allarme. Sul posto è arrivata una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale che ha domato il rogo, ma il mezzo è stato pesantemente danneggiato, soprattutto nella parte anteriore.

Sul luogo dell'incendio è stato richiesto anche l'intervento dei carabinieri che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per stabilire le cause. Non è infatti escluso che qualcuno abbia volontariamente appiccato le fiamme. L'ipotesi del rogo doloso è al vaglio degli investigatori che nel frattempo sono risaliti al proprietario del mezzo per effettuare tutti gli accertamenti del caso.

Poche sere fa un episodio altrettnto inquietante si è verificato all'Albergheria, nel centro sotrico della città. A pochi metri dal popolare mercato di Ballarò sono state quattro le auto ad andare a fuoco. Il rogo è divampato tra via Mongitore e via Gian Luca Barbier.