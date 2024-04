Palermo, violentarono una turista: in due finiscono in cella

Due palermitani sono stati arrestati con l’accusa di violenza sessuale di gruppo: avrebbero violentato nel novembre del 2023 una giovane turista in vacanza a Palermo. I carabinieri del nucleo operativo Palermo Piazza Verdi hanno eseguito l’ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale del capoluogo siciliano, su richiesta della procura, nei confronti dei due, entrambi di Palermo, uno di 41 anni e l'altro di 44.

L’indagine, condotta dai carabinieri, ha consentito di acquisire un grave quadro indiziario, sostanzialmente accolto nel provvedimento cautelare, a carico dei due uomini che, secondo quanto ricostruito, avrebbero violentato una turista nel novembre 2023. L’immediata attività degli investigatori, sotto la direzione della procura e supportata dalle competenze e dalla sensibilità dei militari appartenenti alla Rete antiviolenza del comando provinciale carabinieri di Palermo, appositamente attivata per quei reati contraddistinti dall’abuso e dalla violenza fisica e psicologica della vittima, ha permesso di ricostruire la dinamica dei fatti e la presunta responsabilità degli autori del reato.