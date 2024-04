Palermo, furti con spaccate nella zona della stazione centrale: due arresti

La polizia di Stato ha arrestato a Palermo due giovani, C.A. di 29 anni e H.M di 28, accusati di avere compiuto furti in circostanze diverse, ma nella stessa zona della città, ovvero in due traverse della via Roma, entrambe vicine alla stazione centrale.

Via Trieste

Il primo arresto in via Trieste. In questo caso la polizia è intervenuta grazie alla segnalazione di un cittadino che in piena notte aveva notato l'eccessiva attenzione di un giovane per una vettura parcheggiata. Quando i poliziotti del commisasriato Oreto-Stazione hanno raggiunto la strada, hanno trovato H.M. che, dopo avere infranto il finestrino, si trovava già all’interno dell’abitacolo. Il ladro ha cercato di fuggire, ma è stato raggiunto e bloccato. Dovrà rispondere del reato di tentato furto aggravato.

Via Divisi

A breve distanza e dopo qualche ora, è stata, invece, una pattuglia della polizia a sorprendere un giovane che stava effettuando un furto con spaccata nei pressi di un esercizio di via Divisi. Con una pietra stava colpendo con insistenza la vetrina dell’esercizio, con una violenza tale da provocare un clamore che è stato colto dai poliziotti, in servizio di prevenzione e controllo del territorio. L’avvicinamento degli agenti ha spinto il giovane ad accovacciarsi nei pressi di un’auto parcheggiata, nell’improbabile tentativo di sottrarsi all’identificazione. Infatti, è stato bloccato ed identificato per C.A.. Il passaggio della pattuglia di polizia si è rivelato provvidenziale anche alla luce del fatto che l’uomo aveva già praticato un foro nella vetrina, che gli avrebbe permesso di entrare nei locali dell’esercizio e sottrarre merce.