Palermo, nuovo furto con spaccata in centro: colpo in un negozio in via Roma

Spaccavetrine ancora una volta in azione a Palermo. Stavolta i malviventi hanno preso di mira un negozio di calzature e abbigliamento sportivo che si trova in via Roma, all'angolo con via Divisi, in pieno cento storico. La vetrina di «Notorious Lab» è stata quasi completamente sfondata con il lancio di una grossa pietra, poi i ladri sono riusciti ad entrare nel locale e l'hanno passato al setaccio. Si sono impossessati dei soldi contenuti nella cassa e di scarpe e capi di abbigliamento, per un valore ancora da quantificare.

L'amara sorpresa dei proprietari, al momento dell'apertura, quando hanno lanciato l'allarme e sul psoto sono arrivati i carabinieri. I militari hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini, al vaglio ci sono le immagini delle telecamere da cui potrebbero emergere importanti dettagli per risalire ai responsabili dell'ennesimo furto con spaccata a Palermo. Tra i più recenti, il colpo in un negozio di bigiotteria di via Maqueda, gestito da una coppia di bengalesi.