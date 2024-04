Malamovida a Palermo, denunce e multe ai titolari di pub

Occupazione di suolo pubblico, varie irregolarità nella gestione dei locali, una vasta gamma di violazioni al codice della strada hanno fatto scattare denunce e multe per oltre 30 mila euro nel centro storico. Nel corso dei controlli compiuti dalle forze dell'ordine nell'ultimo fine settimana tra l'Olivella, via Roma, via Maqueda e la Vucciria per contrastare la cosiddetta malamovida e prevenire episodi criminali, è emerso un ampio campionario di illegalità.

Le forze schierate nell'ambito dell'operazione Alto Impatto (polizia, carabinieri, guardia di finanza e personale dell’Asp), sono stati sottoposti a controllo anche 14 locali, sei dei quali sono risultati non in regola. In particolare, in un bar di piazza Olivella sono state riscontrate modifiche strutturali non comunicate alle autorità con sanzione amministrativa di mille euro.

In un altro locale di via Roma sono emerse carenze strutturali e violazione del regolamento comunale per vendita di bevande in vetro oltre le 22. Sono scattate sanzioni per mille euro ed è stato disposto il sequestro di bottiglie e e lattine per cinque giorni. Al gestore di un altro esercizio commerciale del centro è stata contestata la mancata emissione di scontrini fiscali con una sanzione amministrativa da 240 euro. Alla Vucciria sono emerse irregolarità in due locali: sono state contestate occupazione di suolo pubblico e carenze igieniche. Due esercenti sono stati denunciati alla magistratura e hanno ricevuto sanzioni per settemila euro. In un altro locale è stata sequestrata l'apparecchiatura musicale per cinque giorni. Durante le verifiche, sono stati organizzati diversi posti di blocco: 232 le persone identificate, 53 i mezzi controllati, multe per quasi 26 mila euro, sette fermi amministrativi, il sequestro di una moto e e 20 punti patente decurtati. Tra le contestazioni, eccesso di velocità, mancanza di revisione e di copertura assicurativa.