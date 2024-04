La finanza sequestra 240 mila prodotti non a norma in negozi del palermitano

I militari del comando provinciale della guardia di finanza di Palermo hanno sequestrato 240 mila accessori di bigotteria, materiale elettrico e addobbi.

Nel corso dei controlli in esercizi commerciali a Termini Imerese, Bagheria, Lercara Friddi e Petralia Sottana, i militari hanno trovato merce che non riportava le indicazioni minime in lingua italiana previste dalla normativa sull’etichettatura e sulla sicurezza dei prodotti, riguardanti le informazioni circa il luogo d’origine, il produttore e l’importatore, le istruzioni, le precauzioni e la destinazione d’uso, nonché il marchio Ce che conferisce al prodotto il diritto alla commercializzazione, alla libera circolazione e all’utilizzazione nel territorio comunitario, attestandone la conformità agli standard di sicurezza imposti dall’Ue. Sono state elevate multe per 100 mila euro. I titolari delle attività sono stati, quindi, segnalati alla Camera di Commercio per gli adempimenti di competenza.