Palermo, arrestata ex guardia giurata: l'accusa è di avere venduto armi clandestinamente

La polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza cautelare in carcere emessa dal gip di Palermo nei confronti di una ex guardia giurata accusata di detenzione illegale e cessione di più armi comuni da sparo, con matricola abrasa.

L’indagine è scattata dalla denuncia presentata dall’ex vigilante, titolare di licenza di porto d’armi, il quale aveva segnalato il furto di numerose armi e munizioni che deteneva in un box. I poliziotti, durante l’intervento, hanno notato che nel magazzino non c’erano segni di scasso. Nel corso delle attività di indagini, è stato accertato che l’indagato aveva regolarmente acquistato presso diverse armerie della provincia, in poco più di un anno, più di cinquanta armi e centinaia di munizioni. Gli investigatori così hanno avuto il sospetto che le avesse cedute clandestinamente a terzi soggetti.

I poliziotti della squadra mobile durante un sequestro hanno trovato tre armi con matricola abrasa. Secondo gli accertamenti balistici le armi facevano parte del lotto che apparteneva alla guardia giurata. Le armi sono state trovate in possesso a persone indagate per rapina.