Partinico, il Nido d'argento delle mazzette: appalti assicurati con soldi e regali

Gli amici erano ovunque: funzionari, dirigenti, amministratori. Tutti pronti ad aprire magicamente le casse degli uffici della pubblica amministrazione per pilotare appalti e fare liquidazioni con una certa velocità. E ovviamente non gratis, ma incassando mazzette o assunzioni per figli o persone collegate al proprio bacino elettorale. Alle volte «accontentandosi» anche di gioielli, denaro, olio e panettoni. Questo sistema, che si poggiava sulla filosofia del do ut des, vedeva al vertice la cooperativa sociale Nido d’argento, con quartier generale a Partinico ma che negli anni è stata in grado di espandersi in gran parte della Sicilia occidentale e anche oltre. Il presunto sistema di corruzione è stato svelato ieri (11 aprile) dall’operazione dei carabinieri con dodici misure cautelari. Il gip Elisabetta Stampacchia ha anche disposto sequestri di alcuni beni, soprattutto denaro e conti correnti (vedere scheda nell’altra pagina).

In tre sono finiti in carcere: Giuseppe Gaglio, 61 anni, di Partinico, legale rappresentante e presidente del Consiglio d’amministrazione della cooperativa Nido d’Argento; Massimiliano Terzo, 43 anni, di Monreale, dipendente della stessa coop; Gaetano Di Giovanni, dirigente del distretto sociosanitario di Agrigento e capo dei vigili urbani della Città dei Templi. Domiciliari invece per Giuseppe Chiaramonte, 45 anni, e Francesco Chiavello, 62 anni, rispettivamente dipendente ed ex dipendente della Nido D’Argento; per l’ex sindaco di Partinico Salvo Lo Biundo, 54 anni; Maria Pia Falco, 57 anni, istruttore direttivo al Comune di Marsala; Aldo Raimondi, 65 anni, responsabile del settore Politiche sociali e culturali del Comune di San Cataldo; Nicola Fiocca, 68 anni, ex dirigente al municipio marsalese, che ieri mattina non è stato trovato dai carabinieri della compagnia di Partinico, ma che dovrebbe rientrare oggi. Indagati senza misure cautelari Maria Molinello e Anna Rita Migliore, di Gela, e Giovanni Dalia, di Palermo.