Palermo, schianto con lo scooter in una stradina del centro storico: morta una donna

Un altro incidente mortale a Palermo. Una donna ha perso la vita in un terribile incidente stradale nei pressi della questura, vicino a piazzetta delle Vittime.

Secondo una prima ricostruzione la donna, Anna Maria La Gattuta, 61 anni, era in sella ad uno scooter, un Honda Sh, guidato dal marito, quando c'è stato lo schianto con un autocarro che veniva dalla parte opposta. Al mezzo pesante potrebbero essersi rotti i freni, ma questo particolare è al vaglio degli inquirenti. L' autocarro, di circa 35 tonnellat, stava trasportava materiale edile, ha preso in pieno lo scooter e lo ha trascinato per qualche metro, fermando la sua corsa sul marciapiede. La vittima è stata estratta da sotto il camion.

Inutili i soccorsi del 118: la donna è morta in ambulanza. Il marito si trova ricoverato al Civico, in codice rosso. Entrambi sono residenti al villaggio Santa Rosalia. Indagini da parte dell'infortunistica della polizia municipale.