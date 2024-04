Palermo, ciclista investito da un'auto sul ponte di via Giafar: è grave

Per lui è stato necessario il ricovero al Civico, dove viene tenuto sotto stretta osservazione. Sul luogo dell'incidente anche gli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica. Sul ponte di via Giafar l'ultimo incidente risale soltanto a pochi giorni fa, quando un automobilista ha perso il controllo della sua Peugeot e si è schiantato contro il guardrail. Un impatto violentissimo che ha provocato il ribaltamento del mezzo. L'uomo è rimasto ferito e, anche in questo caso, è stato necessario l'intervento del 118 e il trasporto in ospedale.

Quattro giorni fa, invece, un incidente in cui è rimasto coinvolto un altro ciclista, stavolta un 63enne, ha avuto un epilogo tragico. A Rosolini, in provincia di Siracusa, un uomo di origine tunisina in sella alla sua bicicletta che stava percorrendo la strada Rosolini-Pachino, ha perso la vita dopo essere stato investito da una Porsche. Per cause ancora da accertare l’auto, guidata da un giovane del posto, ha travolto in pieno la bicicletta. Il tunisino era residente a Ispica, nel Ragusano. La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale.