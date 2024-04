Incidente sul raccordo autostradale di Villabate: una donna ferita, traffico bloccato per più di un'ora

Incidente sul raccordo autostradale di Villabate, in direzione Palermo. Sono rimaste coinvolte due auto, una Daewoo Matiz e una Bmw serie 3. L'impatto è avvenuto all'altezza del chilometro 3+500, una donna è rimasta ferita. Si tratta di una trntaquattrenne che era alla guida della Matiz. Quando è stato lanciato l'allarme, sul posto sono arrivati i snaitari del 118 e gli agenti della polizia stradale. La ferita è stata trasportata al pronto soccorso, le sue condizioni non sarebbero gravi.

Si sono registrati fortissimi rallentamenti alla circolazione in autostrada A/19, con gli automobilisti rimasti imbottigliati nel traffico per oltre un'ora. La viabilità è tornata alla normalità soltanto dopo l'arrivo dei soccorsi e la rimozione dei mezzi dalla carreggiata. A fine marzo un altro incidente aveva mandato in tilt il traffico lungo lo stesso tratto: un uomo al volante di un'auto e il suo passeggero sono rimasti intrappolati nell'abitacolo in seguito all'impatto con un altro mezzo.

Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per estrarre i due feriti molto gravi dall’abitacolo e affidarli ai sanitari del 118 che li hanno trasportati all’ospedale Civico entrambi in codice rosso. Sul luogo dell'incidente, avvenuto anche in questo caso in direzione Palermo, sono arrivati gli agenti della polizia stradale per effettuare i rilievi e gestire la viabilità.