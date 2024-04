Palermo, piantagione di marijuana indoor scoperta allo Zen: 3 denunciati

Una piantagione di marijuana è stata scoperta dagli agenti di polizia in un casolare allo Zen a Palermo. Nel magazzino sono stati trovati sistemi di irrigazione, aerazione e illuminazione allacciati abusivamente alla rete elettrica. I poliziotti hanno denunciato tre persone dopo aver rinvenuto circa trecento piante di cannabis in via Ludovico Bianchini.

Al momento della perquisizione gli agenti del commissariato San Lorenzo e della squadra mobile hanno trovato due giovani nel casolare dove erano stati realizzati tutti gli impianti necessari per garantire la crescita delle piante, coltivate singolarmente nei vasi e tutte di altezze diverse. I due di 28 e 22 anni sono stati bloccati e identificati.

È stato identificato il proprietario dell’immobile trasformato in serra, un uomo di 75 anni anche lui denunciato come gli altri per il reato di produzione e detenzione di sostanze stupefacenti e furto di energia elettrica.