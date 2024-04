Palermo, turista americano cade per un marciapiede dissestato: ora è in osservazione in ospedale

Un turista americano ieri sera (lunedì 8 aprile), dopo aver cenato in un ristorante in centro a Palermo, è caduto a causa di una buca e si è provocato una ferita al volto. L’anziano, originario del New Jersey, dopo essere uscito del ristorante «Casa Macè», è inciampato a causa del marciapiede dissestato dalle radici di un albero in Piazza Sant’Oliva. Ha subito la frattura di uno zigomo e in attesa dell’arrivo dei soccorritori del 118 ha perso molto sangue, tanto da allarmare la gente intorno a lui. Residenti e ristoratori hanno presentato istanze, mandato mail e foto per segnalare la situazione di estremo disagio che si vive nella piazza.

«Abbiamo informato il Comune - dice Cecilia Ganci, titolare del ristorante - sulle condizioni della piazza. Sono tornata a Palermo e ho aperto un’attività, ma le condizioni in cui siamo costretti a lavorare sono davvero disarmanti. Non si deve aspettare la tragedia per fare qualcosa e risolvere il problema dei marciapiedi dissestati e delle strade con buche pericolosissime».

«I due sanitari che ieri hanno soccorso il turista - aggiunge la titolare del ristorante - mi hanno detto che in questi mesi sono stati tanti gli interventi per soccorrere persone che cadono mentre camminano per le condizioni di strade e marciapiedi. Lo sviluppo del turismo passa anche da questi interventi». Il turista, soccorso dal 118, si trova sotto osservazione al Policlinico.