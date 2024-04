Allarme legionella, a Palermo chiude la sede del comando della polizia municipale

Legionella nelle tubature idriche del comando della polizia municipale di Palermo: bagni chimici per gli agenti su strada. In via Ugo La Malfa è allarme e da domani, primo maggio, scatterà quindi lo smart working per tutti i dipendenti amministrativi, che proseguirà da giovedì a lunedì, giorni in cui la struttura resterà chiusa. Una data e una notizia, quest’ultima, che non dovrebbe suonare nuove alle orecchie più attente: nel pomeriggio di ieri, infatti, era stata annunciata una chiusura straordinaria della sede del comando.

«La decisione è stata presa perché in quel periodo saranno effettuati presso il comando di via La Malfa lavori di sanificazione degli impianti idrici - si legge nella nota inviata dal corpo di polizia municipale -. Per ogni evenienza i cittadini potranno contattare il centralino, al numero 0916954111». Ecco dunque spiegato il perché dell’improvvisa chiusura. Dal comando di via La Malfa hanno fatto sapere che non dovrebbe trattarsi di nulla di grave, ma «per maggiore precauzione è stata disposta la sanificazione». Amministrativi a casa, dunque, e bagni chimici invece per i vigili urbani che operano lungo le strade cittadine. È cosi che Comune e polizia municipale si sono organizzati.