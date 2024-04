Palermo, incidente tra due camion in viale Regione Siciliana: lunghe code, traffico bloccato

Incidente stradale in viale Regione Siciliana a Palermo. Un tamponamento tra due camion, avvenuto poco prima dell'incrocio con via Perpignano, ha mandato in tilt il traffico. I due conducenti sono rimasti illesi, ma l'incidente ha provocato lunghissime code lungo la circonvallazione a partire da corso Calatafimi.

I due mezzi coinvolti nell'impatto si trovano infatti al centro della carreggiata e la circolazione procede a rilento, allungando inevitabilmente i tempi di percorrenza. Sul posto è stato chiesto l'intervento della polizia municipale per gestire la viabilità, i rilievi sono effettuati dagli agenti dell'Infortunistica. Stamattina, 9 aprile, un altro incidente ha provocato disagi agli automobilisti, rimasti imbottigliati in viale Regione Siciliana per oltre un'ora.

Due auto si sono infatti scontrate all'altezza di via Pitrè, un uomo di quarantasei anni è stato trasportato al pronto soccorso dai sanitari del 118, ma le sue condizioni non sono state ritenute gravi. Anche in questo caso indaga l'Infortunistica per stabilire le responsabilità e ricostruire la dinamica.