Palermo, Mondello presa d’assalto: in spiaggia anche i motorini

Tantissimi cittadini ieri (domenica 7 aprile), sfruttando la bella giornata dal sapore estivo, si sono riversati in spiaggia a Mondello, la località marinara di Palermo. Tra palloni e teli da mare all’improvviso hanno fatto capolino tre motocicli elettrici posteggiati in riva al mare. Accanto, un gruppo di ragazzi, possessori dei mezzi che ormai impazzano per la città, che con modi tutt’altro che civili non hanno esitato a portarsi dietro gli scooter.

Ieri, in tanti, in preda all’indignazione, hanno provato a segnalare l’episodio alle forze dell’ordine. «Come ogni anno, ad inizio stagione, la spiaggia diventa un immondezzaio - attacca un residente - adesso dobbiamo anche assistere a queste scene e sorbirci le moto posteggiate quasi a ridosso della battigia. Ho provato a denunciare la cosa al commissariato ricevendo come risposta il classico non è nostra competenza. Così ho provato a chiamare il 112, sentendomi rispondere la stessa cosa, mentre dalla polizia municipale tutto tace. Come sempre è competenza di tutti e di nessuno, non si sa mai chi deve fare cosa. Io spero che il Comune sia più sensibile sul tema del decorso pubblico».