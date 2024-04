Palermo, due incidenti in via Sciuti e in via Pacinotti: feriti e traffico paralizzato

Due incidenti nel giro di un'ora a Palermo. Il primo si è verificato in via Sciuti, all'altezza del civico 77, in uno scontro sono rimasti coinvolti uno scooter e un'auto. Ad avere la peggio l'uomo a bordo del ciclomotore, sbalzato dalla sella: è finito violentemente sull'asfalto ed è rimasto ferito. Quando è stato lanciato l'allarme, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che l'hanno trasportato al pronto soccorso: le sue condizioni non sarebbero gravi.

Sul luogo dell'incidente anche gli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica. Nella zona si sono registrati fortissimi rallentamenti al traffico, la viabilità è tornata alla normalità soltanto dopo l'arrivo dei soccorsi e dopo la rimozione dei mezzi dalla carreggiata. A mandare la circolazione in tilt, anche un altro incidente avvenuto in via Pacinotti, all'altezza del civico 114.

In questo caso sono rimaste coinvolte due auto e per uno dei conducenti sono state necessarie le cure mediche. Le indagini per ricostruire le fasi dell'impatto e stabilire le repsonsabilità sono in corso. Soltanto due giorni fa, in un altro schianto in via Sciuti, un motociclista di quarantacinque anni è rimasto gravemente ferito. All'incrocio con via Ariosto si è scontrato con una Fiat Panda. Un'ambulanza l'ha trasportato in codice rosso all'ospedale Villa Sofia, dove è stato necessario il ricovero. Anche in questo caso, sul luogo dell'incidente sono arrivati gli agenti della polizia municipale.