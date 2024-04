Palermo, dopo anni di attesa apre il parcheggio vicino all'Ospedale dei bambini: polemiche per le tariffe

Aprono, dopo anni d’attesa, i cancelli del parcheggio di via Luigi Cadorna, a Palermo. La struttura dell’Albergheria servirà i residenti del quartiere e l’utenza del vicino ospedale pediatrico Di Cristina.

Il parcheggio di via Cadorna rappresenta una risorsa importante sia per la presenza della Zona a traffico limitato, sia per la vicina presenza del nosocomio pediatrico. La struttura ha 120 posti auto, a cui si dovrebbero aggiungere gli stalli per moto e bici. Tutto controllato da un sistema informatico che dovrebbe vigilare sugli accessi a pagamento.

Le tariffe hanno creato polemiche. Per un’ora si paga 1,50 euro, per i dipendenti dell’ospedale Di Cristina, sarebbe prevista la possibilità di un costo forfettario di 80 euro al mese, mentre per i residenti la cifra sarebbe di 100 euro al mese. È stato chiesto un incontro con l’Aci per cercare di rivedere i costi. Il parcheggio di via Cadorna è stato finanziato con i fondi del Patto per Palermo.