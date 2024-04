È stata incendiata la porta di casa di una donna in via Antonio Ugo Amico a Palermo. Sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e accertare le cause del rogo. Secondo i primi accertamenti dei tecnici del comando provinciale le fiamme sono dolose.

Sono intervenuti gli agenti di polizia. Si stanno cercando le immagini dei sistemi di videosorveglianza per cercare di risalire all’autore del rogo.