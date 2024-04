Palermo, acqua dai pozzi e dighe ripulite: ecco gli interventi contro la crisi

Signore e signori, è tornata la grande sete. Da oggi in città e nei 46 comuni gestiti dall’Amap scatta il piano di gestione in emergenza delle risorse idriche. In altre parole, il razionamento. Tecnicamente non ci saranno turni di erogazione, ma si procederà a diminuire la pressione nelle reti con l’obiettivo di avere meno consumi e diminuire le perdite lungo il reticolo delle condutture. Non c’è nulla da fare, non si poteva evitare, gli invasi che portano i milioni di litri verso le case sono quasi vuoti. Per cui, le decisioni prese dalla struttura di via Volturno sono quelle giuste, anche gli esperti indipendenti concordano che per gestire questa situazione non si può fare diversamente. E allora ecco che tutta la città, escluso il centro storico dove le condutture sono nuove perché rifatte da poco e devono essere tenute a pressione costante, verrà coinvolta nel piano che consisterà nell’immettere una minore quantità di acqua al secondo.