Anziani azzannati da un pitbull a Trapani, uno ricoverato a Palermo: la dinamica dell'aggressione

Si trova ricoverato a Palermo uno dei due anziani trapanesi aggrediti ieri sera (4 aprile) da un pitbull. Il cane, infatti, oltre ad averlo azzannato, gli ha spezzato il braccio. I due anziani, in un primo momento, erano stati trasferiti al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani (nella foto), dove, viste le condizioni delle ferite di uno dei due, è stato deciso il ricovero immediato in una struttura ospedaliera del capoluogo siciliano.

L'altro anziano è stato azzannato al piede e si trova in ospedale a Trapani. Le indagini sono seguite dalla polizia che fino a tarda sera ha sentito il proprietario del cane, si tratta del vicino di casa dei due anziani, e altre persone che abitano nella zona.

Tutto è accaduto attorno alle 19,30 di ieri sera in via Orfanotrofio in pieno centro storico di Trapani, poco distante dalla cattedrale. Il pitbull, da quanto si apprende, sarebbe sfuggito al padrone e poi si è avventato improvvisamente contro i due anziani che in quel momento erano per strada.